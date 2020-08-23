حسن الرداد يحتفل بعرض «توأم روحي» في 6 أكتوبر (فيديو)

احتفل النجم حسن الرداد بفيلمه الجديد "توأم روحى" والذى تشاركه فيه البطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد، مع الجمهور اليوم الأحد، خلال جولة فى عدد من سينمات مدينة السادس من أكتوبر يرافقه بعض صناع العمل ابتداء من الساعة السادسة مساء حتى حفل الساعة التاسعة مساء.ونشر "حسن" مقطع فيديو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من أجواء الاحتفال دعا فيه الجمهور لحضور الفيلم.فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويدور فى إطار رومانسى، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.