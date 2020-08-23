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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يزور السودان قريبًا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:24 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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قال مسؤول بالحكومة السودانية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور السودان في الأيام القريبة المقبلة.

ورفض المسؤول السوداني، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، الإدلاء بتفاصيل عن زيارة بومبيو وأهدافها.

وتعمل السودان على تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، لكنه لا يزال يسعى لشطب اسمه من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب.

ويعد إنهاء إدراج السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية أولوية قصوى للمجلس الانتقالي في السودان والحكومة التي تعمل تحت إشرافه.

وقال مصدر حكومي كبير لرويترز الأسبوع الماضي إنه من المتوقع إحراز تقدم كبير بشأن هذه القضية في الأسابيع المقبلة.

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