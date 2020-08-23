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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منى مينا تؤكد انفراد «الدستور»: عملى بـ«شكاوى الأطباء» كان تطوعيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:23 م
منى مينا
منى مينا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ما انفردت به "الدستور" حول حقيقة عزلها من نقابة الأطباء بعد إسناد لجنة الشكاوى للدكتور عماد سمير، بإثبات أن عملها كان تطوعيا.

وقالت مينا في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وصلتني من عدد من الزملاء استفهامات حول ما نشر على بعض المواقع عن عزل منى مينا من لجنة شكاوى النقابة وتولي الدكتور عماد سمير عمل اللجنة، يهمني هنا أن أوضح أن عملي في لجنة الشكاوى هو عمل تطوعي، لأني كما يعلم الجميع لست عضو مجلس نقابة، لأني تنازلت عن الترشح باختياري، وبالتالي أنا لم أكن مقرر اللجنة ولم يتغير مكاني كمتطوع".

وتابعت: "تم بالفعل اختيار الدكتور عماد سمير كمقررللجنة الشكاوى بدلا من الدكتور محمود عرفة المقرر السابق بعد سفره للعمل بالمملكة السعودية".

وأضافت: "ربنا يوفق الدكتور عماد ويقويه، شغل لجنة الشكاوى ثقيل ويحتاج لجهد الكثيرين، وأنا مازلت وسأظل اتعامل مع شكاوى واستفسارات الزملاء التي تصل لي دائما بكل الطرق، على الفيس أو التليفون أو الواتس الخاص بي، الحقيقة ده كان شغلي دائما حتى قبل أن أصبح عضو رسمي في مجلس النقابة بسنوات طويلة، باختصار مساعدة الزملاء لا تحتاج منصب رسمي".

واستطردت: "حقيقي ممكن إمكانيات المنصب الرسمي تساعد، لذلك اتمنى إن الزملاء في التشكيل الجديد للنقابة يتعاونوا في المساعدة في حل مشاكل الزملاء".

وكانت "الدستور" قد انفردت أمس بتداعيات أزمة نعي عصام العريان، حيث أكدت مصادر بنقابة الأطباء، أن لم تسفر عن استقالة الدكتور إيهاب الطاهر من منصب الأمين العام فقط، إذ جرى أيضا الاستغناء عن خدمات الدكتورة منى مينان عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، والتي كانت تتولى مهام لجنة الشكاوى بالنقابة بشكل ودي وليس رسمي، وجرى إسناد مهام اللجنة رسميًا للدكتور عماد سمير، في اجتماع المجلس الأخير.

وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن اللجان النقابية يمكن أن تستعين بأعضاء من خارج المجلس كمتطوعين أو منتدبين، وعليه تم الإبقاء على الدكتورة منى مينا بشكل ودي بلجنة الشكاوى لخبرتها على مدار سنوات بالعمل النقابي ولقربها من أعضاء المجلس الحالي وعلى رأسهم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء.

وأضافت المصادر أنه تم غلق مكتبها بالنقابة بمقر لجنة الشكاوى، حتى وصول الدكتور عماد سمير لاستلام مهام عمله رسميًا.

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