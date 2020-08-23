المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار بالمخدرات في مصر الجديدة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات.تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات، تفيد بقيام "محمد. أ" بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين.وخلال التحقيقات أنكر المتهم صلته بالمخدرات، وتم تحرير المحضر رقم 5086 جنايات مصر الجديدة، وقررت النيابة إحالة المتهم للجنايات عقب توجيه تهمة الاتجار بالمخدرات.