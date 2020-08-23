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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تكشف مدى تضرر اقتصادها من كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:17 م
روحاني
روحاني
وكالات
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن فيروس كورونا أضر باقتصاد إيران بنسبة 3 %، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 %.

وأضاف روحاني خلال اجتماع الحكومة مع المرشد الأعلى، علي خامنئي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الأحد: " فيروس كورونا أضر باقتصاد بلادنا بنسبة 3 %، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 %.. لقد تمكنا من إدارة البلاد بأداء حسن على الرغم من انهيار أسعار النفط والعقوبات الأمريكية الجائرة والمشكلات التي أحدثتها للشعب الإيراني".

وأكد الرئيس روحاني أن "تعزيز الصمود والمرونة الاقتصادية وتطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم، يمثلان محور نشاطات الحكومة الإيرانية"، معتبرا أن النتائج الإيجابية لهما في مواجهة الصدمات الخارجية على الاقتصاد واضحة للعيان.

كما أشار روحاني الى أن "أهم توصيات وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية هي تعزيز المرونة الاقتصادية واعتماد الاقتصاد المقاوم، ومن هنا فإن الحكومة وضعت هذين المبدئين على رأس أولوياتها وجعلتهما محورا لكل نشاطاتها".

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