شروط وضوابط الضرائب النوعية الجديدة على السلع المستوردة

وضع قانون الجمارك الجديد المرتقب إقراره نهائيًا من البرلمان خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، عددا من الشروط والضوابط الجديدة لاستيفاء الضريبة على البضائع الخاضعة لضريبة القيمة والضريبة النوعية، حيث وجعل أداء الضرائب عن النوع الأول على أساس حالتها وقت تطبيق التعريفة الجمركية، مراعيًا العوامل التي تؤثر على قيمة البضاعة.ووفق القانون: "أما البضائع الخاضعة للضريبة النوعية فقد ألزم القانون باستيفاء الضريبة المستحقة عليها كاملة بصرف النظر عن حالتها، إلا إذا تعرضت للتلف نتيجة سبب قهري أو حادث جبري، ففي هذه الحالة يجوز إنقاص الضريبة النوعية المستحقة عنها بنسبة ما لحق بالبضاعة من تلف، شرط أن تقوم الجمارك بالتحقق من أن هذا التلف نتج عن قوة قاهرة أو حادث جبري، وفي حال عدم وتمكنها من التحقق منه يلتزم المستورد بسدد قيمة الضريبة كاملة".جاء ذلك في المادة 14 من قانون الجمارك الجديد، كما حظرت المادة ذاتها تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل الواردة وفق الضريبة النوعية، لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج عنها، إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك وسداد ما يستحق من ضريبة.