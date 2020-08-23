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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في ذكرى ميلاده.. عبدالسلام النابلسي عشق الصحافة وكتابة النقد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:11 م
عبدالسلام النابلسي
عبدالسلام النابلسي
محمد قدري
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تحل اليوم الذكرى 131 على ميلاد الفنان الكوميدي عبد السلام النابلسي، الذي ولد في 23 أغسطس عام 1899، وخلف نحو 145 عملا فنيا معظمهم في السينما المصرية.

بالرغم من معرفة الجميع عمله بالسينما كممثل، إلا أنه في أحد الحوارات مع الإعلامية ليلى رستم خلال فترة الستينيات، قال إنه أول من كتب النقد السينمائي بجريدة الأهرام خلال فترة الأربعينيات في مقالات بعنوان "في عالم السينما".

وذكر خلال حديثه أنه كان يهوى الصحافة ويعمل بها بجوار الفن، وشارك في تأسيس مجلة "آخر ساعة" مع الصحفيين الكبار محمد التابعي وأمينة السعيد وسعيد عبده.

مشاركات النابلسي في السينما كانت مختلفة وجميعها تركز في الدور الثاني في الأعمال لكن كانت مؤثرة، حيث اشترك النابلسي بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهما "العزيمة" الذي أنتج عام 1939، و"بين السماء والأرض" إنتاج 1959.

تزوج عبدالسلام النابلسي من جورجيت سبات، في سن متأخر بعد أن أطلق عليه أشهر عازب في الوسط الفني، وفي عام 1968 توفي إثر أزمة قلبية حادة على خلاف ما صرح به للجميع أنه مريض بالسرطان في معدته وكان ذلك حتى لا يهمله المخرجين في نسب الأدوار الكوميدية في أفلامهم.

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