استمرار إغلاق جسر برج لندن بسبب عطل فني

استمر إغلاق جسر برج لندن الشهير أمام حركة المرور اليوم الأحد بعد أن ظل قسمان بوسط الجسر يسمحان للسفن الطويلة بالمرور في نهر التيمز، مفتوحين فى وضع الرفع ولم يغلقا.وقالت مؤسسة لندن المالكة للجسر إن "جسر البرج لا يزال مفتوحا أمام المشاة فقط في الوقت الحالي".وأضافت أن عوامل الجذب للسائحين في الجسر، بما في ذلك الممر عالي المستوى، لا تزال مفتوحة.وذكرت المؤسسة في وقت سابق أن الجسر "واجه مشكلات فنية وعلق في وضع الرفع" بعد ظهر السبت.وقالت شرطة مدينة لندن عبر تويتر: "الميكانيكيون يعملون على إصلاح الجسر. يرجى إيجاد طرق بديلة".وتم تشييد الجسر التاريخي، وهو أحد المعالم السياحية الرئيسية في لندن، في الفترة من عام 1886 إلى.1894وقالت الشركة إنه كان: "الجسر المتحرك الأكبر الذي تم بناؤه على الإطلاق والأكثر تطورا".وقالت إن الأنظمة الهيدروليكية المحركة للجسر والتي تعمل بالبخار لا تزال تعمل بالزيت والكهرباء منذ عام 1976.