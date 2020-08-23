3 وفيات و390 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كوروناالمستجد.وقد كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس، إجراء 70،079 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.وكشفت الوزارة عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفق الشارقة.