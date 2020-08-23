إيطاليا تستبعد فرض عزل عام جديد رغم زيادة إصابات كورونا

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في مقابلة مع صحيفة اليوم الأحد إن حكومة بلاده لا تفكر في فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.وأعلنت السلطات أمس السبت تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس لتتخطى بذلك عتبة الألف إصابة يوميا لأول مرة منذ خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في مايو. وإيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة.وقال سبيرانتسا لصحيفة لا ستامبا اليومية "لن نفرض عزلا عاما جديدا"، مضيفا أن الوضع الراهن لا يُقارن بفبراير ومارس عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم.وتابع قائلا "أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير".وأضاف أن إيطاليا ضاعفت عدد الأسرَّة في وحدات العناية المركزة.ولا يزال عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا أقل بكثير مما تسجله إسبانيا وفرنسا كما أن عدد الوفيات اليومي منخفض.