رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تستبعد فرض عزل عام جديد رغم زيادة إصابات كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:09 م
روبرتو سبيرانتسا
روبرتو سبيرانتسا
وكالات
طباعة
قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في مقابلة مع صحيفة اليوم الأحد إن حكومة بلاده لا تفكر في فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.

وأعلنت السلطات أمس السبت تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس لتتخطى بذلك عتبة الألف إصابة يوميا لأول مرة منذ خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في مايو. وإيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة.

وقال سبيرانتسا لصحيفة لا ستامبا اليومية "لن نفرض عزلا عاما جديدا"، مضيفا أن الوضع الراهن لا يُقارن بفبراير ومارس عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم.

وتابع قائلا "أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير".

وأضاف أن إيطاليا ضاعفت عدد الأسرَّة في وحدات العناية المركزة.

ولا يزال عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا أقل بكثير مما تسجله إسبانيا وفرنسا كما أن عدد الوفيات اليومي منخفض.

موضوعات متعلقة

120 ألف جنيه نفقة متعة لسيدة تركها زوجها وتزوج «مرات عمه» عرفيا

هبة «بائعة التين» فى ضيافة وزيرة الثقافة.. ومنحة دراسية بدار الأوبرا

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة خلال أغسطس.. والرطوبة اليوم تصل لـ80%

أغبى حرامى فى مصر.. سرق عربيّة وارتكب فعلًا لا يخطر على بال

بدء تسليم أراضى الإسكان المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر أول ديسمبر

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

طقس اليوم مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35

بريطانيا: عدم انتظام الطلاب في التعليم أكثر خطرا من كورونا

استمرار إغلاق جسر برج لندن بسبب عطل فني

بريطانيا: التغيب عن المدارس أخطر على الأطفال من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

محسن زايد: تتلمذت على يد صلاح أبو سيف منذ «الديابة»

هبة «بائعة التين» فى ضيافة وزيرة الثقافة.. ومنحة دراسية بدار الأوبرا

في ذكرى رحيله.. رؤية أحمد بدرخان لتطوير السينما المصرية

عذاب الركابى ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. الليلة