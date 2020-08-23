انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدور الثاني لطلاب الثانوية

انتهى طلاب الثانوية العامة من امتحان الدور الثاني، منذ قليل، من مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب.من المقرر أن يقوم الطلاب اليوم، باستلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، على أن يقوم الطلاب بتسليمها بعد الإجابة عليها يوم الأربعاء الموافق 2682020.من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.