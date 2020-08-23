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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 90% من «تموين أغسطس»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:22 م
صرف تموين
صرف تموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركة المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات شهر أغسطس الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، حيث أشار إلى أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهريًا على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي، قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل بمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

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