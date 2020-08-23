البورصة تربح 7.4 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو كبير لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من الارتفاع الجماعي للأسهم الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالسوق، على خلفية المشتريات القوية التي نفذتها المؤسسات المالية وصنادريق الاستثمار.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.4 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 623.9 مليار جنيه.وارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، حيث قفز المؤشر الرئيسي للسوق "إى جي إكس30" بنسبة 1.56%، بما يعادل 173 نقطة، ليخترق مستوى 11333 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.48%، بما يعادل 42 نقطة، مسجلا مستوى 1734 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت فيمتها نحو 660 مليون جنيه خلال النصف الأول من تعاملات اليوم، بتداول نحو 275.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 23.3 ألف صفقة شراء وبيع.