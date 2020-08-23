رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 7.4 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:04 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو كبير لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من الارتفاع الجماعي للأسهم الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالسوق، على خلفية المشتريات القوية التي نفذتها المؤسسات المالية وصنادريق الاستثمار.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.4 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 623.9 مليار جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، حيث قفز المؤشر الرئيسي للسوق "إى جي إكس30" بنسبة 1.56%، بما يعادل 173 نقطة، ليخترق مستوى 11333 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.48%، بما يعادل 42 نقطة، مسجلا مستوى 1734 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت فيمتها نحو 660 مليون جنيه خلال النصف الأول من تعاملات اليوم، بتداول نحو 275.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 23.3 ألف صفقة شراء وبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة خلال أغسطس.. والرطوبة اليوم تصل لـ80%

هبة «بائعة التين» فى ضيافة وزيرة الثقافة.. ومنحة دراسية بدار الأوبرا

120 ألف جنيه نفقة متعة لسيدة تركها زوجها وتزوج «مرات عمه» عرفيا

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة خلال أغسطس.. والرطوبة اليوم تصل لـ80%

أغبى حرامى فى مصر.. سرق عربيّة وارتكب فعلًا لا يخطر على بال

بدء تسليم أراضى الإسكان المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر أول ديسمبر

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

طقس اليوم مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35

بريطانيا: عدم انتظام الطلاب في التعليم أكثر خطرا من كورونا

استمرار إغلاق جسر برج لندن بسبب عطل فني

بريطانيا: التغيب عن المدارس أخطر على الأطفال من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

محسن زايد: تتلمذت على يد صلاح أبو سيف منذ «الديابة»

هبة «بائعة التين» فى ضيافة وزيرة الثقافة.. ومنحة دراسية بدار الأوبرا

في ذكرى رحيله.. رؤية أحمد بدرخان لتطوير السينما المصرية

عذاب الركابى ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. الليلة