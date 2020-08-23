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تقارير ومتابعات

عقب وفاتها.. أبرز المعلومات عن الفدائية علية الشطوي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:12 م
الفدائية علية الشطوي
الفدائية علية الشطوي
نوران إمام
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فقدت محافظة بورسعيد ابنة من أبنائها الفدائيين،مساء أمس السبت، الفدائية علية الشطوي بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، تاركة خلفها رصيد من البطولات وقصص من التضحيات لأجل وطنها، وخيمت حالة من الحزن على أهالي بورسعيد أثر خبر وفاتها.

- حب مبكر للوطن

كانت طفلة عاشقة لوطنها حيث بدأت أول خطوات الفدائية وهي في سن الـ17 من عمرها، حيث كانت ملتحقة بالمعهد الراقي للمشرفات الصحيات الاجتماعيات بالقاهرة، وعام 1956 فور إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حالة الحرب في جميع أنحاء الجمهورية أغلقت جميع المعاهد والكليات، لترجع إلي أهلها وتخبرهم كذبًا أنها أجبرت على التطوع لخدمة الجيش المصري ليقبل والدها رغم خوفه عليها لتكشف الحقيقة بعد سنوات وأنها هي من ذهبت بإرادتها للدكتور محمود حجاج، مدير الوحدة الصحية آنذاك وأخذت منه خطابًا لمدير المستشفى العسكري ببورسعيد، وتقدمت بطلب من محافظ بورسعيد للتطوع في إسعاف الطوارىء وكذلك أيضًا أثناء حرب أكتوبر 1973.

- بطولتها في حربي 1956 و1973

كانت "علية" تتولى منصب أمينة المرأة في الإتحاد الإشتراكي، وأنشأت جمعية "بلدي" للحفاظ على البيئة، وقدمت دورا رائدا في رعاية الجرحى والمصابين في فترات الحرب وكانت تقف هي وزملائها يستقبلن المصابين من على أبواب المستشفى لينزعن منهم الأسلحة، ويضعهن في سيارات الإسعاف لتقوم هي بدورها إلى نقل السلاح مرة أخرى إلى المتطوعين في مدينة بورسعيد، وذكرت أن هناك مصابا لم يمحى من ذاكرته طوال عمرها عندما وجدت شابا عمره 28 عامًا ملقى على الأرض وكل أحشائه خارج جسده، لتنهار من البكاء وتنظر في عينيه لتجده يقول لها بابتسامة:" لا تبك".

و لم يقف دور "علية" على مساعدة المصابين ولكنها كانت تنقل العائدين من العمق فى سيناء، بـ"لانش" قادته بنفسها فى حرب 1973، كان من بين العائدين وقتها المقدم محمد حسين طنطاوى، وحكت الفدائية: "كنت باطلع فى "لانشات" هيئة قناة السويس وشركة القناة لرباط السفن، وبنجيب المصابين والعائدين من الجنود، وأفتكر إنه كان منهم المقدم طنطاوى، ومحافظ سيناء، واللى كان متنكر فى جلابية وتلفيحة".

- تكريمها قبل الوفاة

تم تكريم الفدائية علية الشطوي من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان عام 2016، تقديرًا لإنجازاتها وتضحياتها لمصر، لتتوفى مساء السبت بعد صراع طويل مع المرض تاركة عالمنا فكتبت سطور حياتها من الذهب.

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