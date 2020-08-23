محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ نفق مشاة المعلمين - نزلة عبداللاه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء نفق مشاة (المعلمين – نزلة عبد اللاه) لربط موقف المعلمين بالطريق الدائري بموقف نزلة عبداللاه ونفق المشاة لربط موقف المراكز الجنوبية بنزلة عبداللاه بموقف قرى مراكز أسيوط أسفل الطريق الزراعى مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمشروع لتحقيق أقصى استفادة منه لخدمة المواطنين وتابع أعمال تنفيذ النفق أسفل شريط السكة الحديد والطريق الدائرى.جاء ذلك خلال جولة تفقدية لموقع المشروع رافقه خلالها المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وصلاح عامر مدير إدارة المواقف بالمحافظة.حيث تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء النفق أسفل الطريق الدائرى بجوار موقف المعلمين ثم تفقد أعمال إنشاء نفق المشاة أسفل شريط السكة الحديد واستمع الى شرح من المهندس المسئول عن المشروع عن الموقف الحالى للأعمال ونسب التنفيذ مشددا على تذليل كافة العقبات لإنجاز المشروع في أسرع وقت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ونهو جميع الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لاستكمال الأعمال.وقال محافظ أسيوط إن أعمال إنشاء نفق المشاة بمنطقة المعلمين يجرى تنفيذه وفقا لخطة المحافظة للتوسع فى المشروعات الخدمية وربط المواقف الداخلية تسهيلا على المواطنين لافتا إلى ان أهمية نفق مشاة (نزلة عبد اللاه – المعلمين) والذي يسهل حركة الانتقال بين مواقف شرق وغرب السكة الحديد يأتي ضمن خطة أعلنت عنها المحافظة في الآونة الأخيرة لتطوير جميع مواقف السيارات على مستوى جميع المراكز لتظهر بالشكل الحضاري اللائق وتناسب متطلبات المواطنين واحتياجاتهم وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام المرورى بالمنطقة.