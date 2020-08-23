طقس اليوم مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس الأحد ليلًا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المحافظات

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم، فإن طقس الأحد مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل، والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء فيما يسود جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.كما أوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.حالة البحر المتوسط اليوموفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 32 25وادى النطرون 35 24طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 24بلطيم 31 25مطروح 31 24السلوم 32 23سيوة 37 22بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 34 25المنصورة 34 24الإسماعيلية 36 23السويس 35 25العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 37 24نخل 35 18نويبع 36 28طابا 34 26كاترين 32 18الطور 33 27