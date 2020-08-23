طقس اليوم مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35
الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:40 م
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ننشر تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود شبورة مائية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، على السواحل الشمالية، وحارة على شمال الصعيد.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم
ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم، فإن طقس الأحد مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، كما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل، والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء فيما يسود جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
حالة البحر المتوسط اليوم
وفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 31 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 25
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 18
نويبع 36 28
طابا 34 26
كاترين 32 18
الطور 33 27
طقس الأحد ليلًاكما أوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
حالة البحر المتوسط اليوم
وفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المحافظاتالعظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 31 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 25
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 18
نويبع 36 28
طابا 34 26
كاترين 32 18
الطور 33 27
تابع أيضاً:
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 22
أسيوط 37 24
سوهاج 38 25
قنا 39 25
الأقصر 40 25
أسوان 40 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 39 26
الوادى الجديد 40 24
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 29
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 22
أسيوط 37 24
سوهاج 38 25
قنا 39 25
الأقصر 40 25
أسوان 40 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 39 26
الوادى الجديد 40 24
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 29