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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع تجهيزات دوري مراكز الشباب لذوي الهمم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:59 ص
خالد شعيب
خالد شعيب
ياسمين شعيب
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة بحضور خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح وأحمد محمود خطاب مسؤول مكتب ذوى القدرات والهمم بالمحافظة.

جاء ذلك لعرض التجهيزات اللازمة لإقامة نهائي دورى مراكز الشباب والرياضة لكرة القدم للصم وضعاف السمع بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح فى الفترة من 2082020 حتى 492020.

وأكد محافظ مطروح على دعمه وتبنيه الكامل لمكتب ذوى القدرات والهمم بالمحافظة، موجها بضرورة الاستعداد الجيد لإظهار نهائى البطولة بالشكل اللائق للمحافظة مع تذليل كافة المعوقات.

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