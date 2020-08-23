محافظ مطروح يتابع تجهيزات دوري مراكز الشباب لذوي الهمم

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة بحضور خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح وأحمد محمود خطاب مسؤول مكتب ذوى القدرات والهمم بالمحافظة.جاء ذلك لعرض التجهيزات اللازمة لإقامة نهائي دورى مراكز الشباب والرياضة لكرة القدم للصم وضعاف السمع بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح فى الفترة من 2082020 حتى 492020.وأكد محافظ مطروح على دعمه وتبنيه الكامل لمكتب ذوى القدرات والهمم بالمحافظة، موجها بضرورة الاستعداد الجيد لإظهار نهائى البطولة بالشكل اللائق للمحافظة مع تذليل كافة المعوقات.