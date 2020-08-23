وفاة مسعف متأثرًا بكورونا فى الدقهلية

سجل مرفق إسعاف محافظة الدقهلية حالة وفاة بين العاملين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ويعد الراحل رابع شهداء الإسعاف بنطاق المحافظة خلال شهرين.وأعلنت "الإسعاف" - في بيان اليوم الأحد - وفاة حازم العيسوى مسعف بإسعاف ميت سلسيل بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وفور التأكد من إصابته تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.ونعى العاملون بالمرفق زميلهم داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن يشفى جميع زملائهم المصابين.