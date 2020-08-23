«الوفد»: الحزب مدرسة لتعليم المبادئ والأسس الوطنية

قال الكاتب طارق التهامي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه من الممكن تلخيص دور الزعيم سعد زغلول في جملة واحدة وهو أنه "أستاذ الثورة وزعيم الوطنية"، وهذا لأن سعد زغلول كان شخصية متفردة ورجلا وطنيا من الطراز الأول.وأضاف الكاتب طارق التهامي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الحزب الوحيد الذي تمكّن من البقاء على الساحة السياسية لأكثر من 100 عام هو حزب الوفد، وهذا في حد ذاته إعجاز، موضحًا أن الحزب مر بكثير من الاضطرابات والمشكلات التي كانت تودي بحله ولكن صمد باقيا بمبادئه وأفكاره حتى اليوم.وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلى أن جميع قيادات الأحزاب حاليًا كانوا أعضاء في الوفد وتعلموا فيه، منوهًا بأن الوفد هو مدرسة وطنية يعلم المبادئ والأسس الوطنية، ولا يسعى في المقام الأول لكرسي أو مقعد، حيث إن المعركة الأساسية لحزب الوفد هي ترسيخ تلك المبادئ لـ 100 عام أخرى.