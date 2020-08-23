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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الشرطة الأمريكية تبحث عن «موزع عناق كورونا»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:51 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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في بلد يعد الأكثر تضررا من الوباء العالمي، أعلنت الشرطة في ولاية ماساشوستس الأمريكية أنها تبحث عن رجل، متهم بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد بين زوار أحد المتاجر.

وطلبت الشرطة في مدينة سبرنجفيلد، الجمعة، مساعدة السكان في التعرف على المتهم، الذي كان يتمشى في متجر "وولمارت" ويحتضن رواده، ثم يخبرهم أنه مصاب بالفيروس، حسب بيان نشرته على حساب رسمي لها بموقع "فيسبوك".

وقالت المصادر إن الرجل كان يمد يده لمصافحة زوار المتجر، ثم يحتضنهم فجأة ويقول: "لقد أعطيتكم للتو عناق كوفيد. أنتم الآن مصابون بكوفيد"، قبل أن يضحك ويغادر.

وأكدت الشرطة أن أحد من عانقهم الرجل كان مريض سرطان سابقا، مما يعني أن إصابته بفيروس كورونا قد تشكل خطرا على حياته، فيما لم يعرف بعد ما إذا كان المتهم مصابا بكورونا فعلا أم لا.

وحسب تقارير صحفية أمريكية، كشف متحدث باسم الشرطة عن أن الرجل الذي "وزع الأحضان" يواجه تهما بـ"الاعتداء والضرب وتنظيم هجمات إرهابية".

وتعتبر الشرطة أن التهديد بنقل فيروس كورونا، حتى لو لم يكن صاحبه مصابا، سيتم التعامل معه على قدم المساواة مع التهديد بتفجير قنبلة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أعلى الدول من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا، مسجلة 5 ملايين و640749 حالة إصابة، و175397 وفاة.

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