إحالة عصابة سرقة السيارات بالأزبكية للمحاكمة

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام الأول، إحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية للمحاكمة العاجلة.وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية اشتبهت فى 3 أشخاص بجوار سيارة أجرة "تاكسى" يقودها أحدهم، وشروعهم فى سرقة سيارة باستخدام أدوات ضُبطت بحوزتهم.بمواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الضبط اعترفوا بمحاولة سرقة السيارة المُشار إليها وأقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وبالكشف عنهم تبين سابقة اتهامهم ومطلوب ضبطهم فى عدة قضايا، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة.