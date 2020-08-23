مجلس الشباب المصري بالغربية يعلن عن فتح باب العضويات الجديدة

أعلن مجلس الشباب المصري للتنمية بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور أحمد شادي النمر، المنسق العام، والدكتور محمد شلبي، منسق عام الدلتا، عن قبول أعضاء جدد لمن يرغب بالانضمام.وأوضح الدكتور أحمد شادي النمر، منسق عام مجلس الشباب المصري بالغربية، عن العائد من الانضمام للمجلس هو أولوية الاستفادة من حزمة البرامج والتدريبات والمنح المجانية والتي يقدمها المجلس، أيضا من المشاركة في المنتدى والمؤتمرات وتمثيل مجلس الشباب المصري بالغربية داخل وخارج مصر، من الرحلات والمعسكرات المجانية والمدعمة سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو لتطوير المهارات، الإعفاء من رسوم تأمين أي برنامج تدريبي بالمجلس، تعزيز الخبرات عن طريق الاحتكاك والمعايشه مع العديد من القيادات والنماذج الشابه الناجحة والريادية، تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي، كون المجلس يعتبر بمثابة منصة للشباب المهتم بالأعمال التطوعية، تطوير القدرات الذاتية عن طريق نماذج المحاكاة التي ينفذه المجلس بهدف تأهيل الشباب لتمكينهم بعد ذلك لتولي مواقع القيادة في الهيئات والمؤسسات المختلفة، تعطي للعضو الفرصة لإبراز قدراته وتعزيزها والعمل على تطويرها، إذ أن المجلس يعتبر بمثابة المنصة الشبابية الأكبر في المجتمع المدني المصري والتي تسعى لدعم الشباب في كل المجالات التنموية.وأشار الدكتور محمد شلبي، منسق عام الدلتا بمجلس الشباب المصري، عن خطوط انضمام الشباب الراغبين للالتحاق بمجلس الشباب المصري بالغربية، وهي ملئ استمارة وطلب العضوية، إرفاق صورة شخصية حديثة وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، سداد رسوم العضوية السنويه 117 جنيه، على أن تسلم مستندات العضوية للمنسق العام لمجلس الشباب المصري بالغربية.