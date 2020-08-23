القبض على 8 عاطلين بـ2 كيلو أستروكس و4 بانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، من القبض على 8 عاطلين خلال حملة أمنية وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 8 متهمين وبحوزتهم: 6 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 4 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الاستروكس تزن 2 كيلو جرام.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.