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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على 8 عاطلين بـ2 كيلو أستروكس و4 بانجو بأسوان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:47 ص
أستروكس
أستروكس
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، من القبض على 8 عاطلين خلال حملة أمنية وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة.

وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 8 متهمين وبحوزتهم: 6 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 4 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الاستروكس تزن 2 كيلو جرام.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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