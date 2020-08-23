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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ميركل» تدعو لمراقبة الالتزام بارتداء الكمامات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:41 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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دعت رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى مراقبة الالتزام بارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) في أماكن العمل والحصص المدرسية في جميع أنحاء ألمانيا حال زيادة أعداد الإصابة.

وقالت أنيجرت-كرامب-كارنباور التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الألمانية لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادراليوم الأحد، إن كثيرا من الشركات فرضت بالفعل إرتداء الكمامات في مكان العمل.

وتابعت قائلة: "على أي حال يمكن أن يكون ذلك خطوة تصبح إلزامية على المستوى الاتحادي أيضا، على الأقل إذا كان يمكن من خلال ذلك الحيلولة دون القيام بإغلاق لقطاعات بأكملها".

وأشارت إلى أن ذلك يسري أيضا بالنسبة للمدارس، وقالت: "إذا أدى الارتداء الإلزامي للكمامات في الفصول المدرسية إلى تجنب إغلاق المدارس، فإنه يتعين علينا إعادة التفكير بهذا الشأن، لا تبدو الخبرات في ولاية شمال الراين-فيستفاليا سيئة للغاية".

يشار إلى أن ولاية شمال الراين-فيستفاليا هي أول ولاية اتحادية فرضت الالتزام بارتداء الكمامات في الحصص المدرسية، حيث يتعين على جميع التلاميذ في المدارس الثانوية والمهنية ارتداء أقنعة الأنف والفم داخل الفصل من أجل الحماية من الإصابات.

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