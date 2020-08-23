تفاصيل مخطط قومي لتطوير الأسواق العشوائية بـ44 مليار جنيه

- 1105 أسواق عشوائية بمصر تضم 306 ألاف وحدة.. انتهاء تطوير 22 ويعمل في 19 وإعداد خطط لـ23سوقا- إعداد منظومة لإدارة الأسواق وإدراجها في الاقتصاد المحلي وانتهاء ظاهرة العشوائية من مصر بحلول 2030تواصل الدولة جهودها للقضاء على أي مظاهر للعشوائية، في إطار خطط التنمية المستدامة التي شرعت في تنفيذها تزامنا مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وذلك من خلال ذراعها المعروف بصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفق معدلات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.وقال المهندس إيهاب حنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق انتهى من حصر وتصنيف جميع الأسواق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا وعدديا من خلال التوزيع المكاني للحصر القومي والتوزيع الجغرافي للأسواق على مستوى المحافظات، وهو ما يعرف بالخريطة القومية للأسواق العشوائية، وذلك وفقا لتكليف رئاسة مجلس الوزراء، بإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية، بهدف تطويرها وتحفيز دورها في مجال تنمية التجارة الداخلية وتنمية الحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص العمل.وأوضح المنسق العام للصندوق في تصريحات لـ"الدستور"، أنهم أعدوا أيضا الخطة القومية لتطوير هذه الأسواق، كما تم إعداد دراسة عن الإطار المؤسسي لها لجميع الجهات السيادية والمحلية والمدنية، ذات الصلة بهذه الأسواق، من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها، لعمل إطار مؤسسي يساعد على تطويرها.وتابع حنفي، أنه تم حصر 1105 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية، تضم 306 ألاف و313 وحدة، يجرى تطويرها بتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه، تم الانتهاء من تطوير 22 سوقا منها تضم نحو 4 آلاف وحدة، وجاري تطوير 19 سوقا أخرى، وجاري إعداد مخططات تطوير 23 سوقا في نحو 21 مدينة، بإجمالي منصرف نحو 405 ملايين جنيه حتى الأن.وأوضح، أن الأسواق العشوائية التي تم حصرها عبارة عن أسواق حرفية وتجارية وغذائية ومنها المختلط، حيث تتصدر الأسواق الغذائية النسبة الأكبر من الأسواق على مستوى الجمهورية بنسبة 58% من الإجمالي، تليها المختلطة بنسبة 30%، ثم التجارية بنسبة 11% و1% فقط أسواق حرفية.وحول المعدل الزمني للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية تماما، قال حنفي، إن الصندوق لديه 3 مستويات من المعدلات الزمنية للقضاء تماما على كل مظاهر العشوائية، سواءا كانت قصيرة المدى والتي خصصت للقضاء على المساكن العشوائية الخطرة وتنتهي العام الجاري، وخطط متوسطة المدي لتطوير عشوائية المناطق الغير مخططة والتي يدخل ضمنها تطوير الأسواق العشوائية والمحدد الانتهاء من تطويرها بحلول 2030.وعن العائد الاقتصادي من ذلك، قال إن الجميع مستفيد، حيث نعاني جميعا من عدم إدراج العاملين في هذه الأسواق ضمن منظومة الاقتصاد المحلي وهو ما سيتلاشى خلال عملية التطوير، ما يعني أن الأمر سيكون داعما لنمو الاقتصاد المحلي من ناحية، والحفاظ على حقوق العاملين بهذه الأسواق من ناحية أخرى، وذلك من خلال منظومة يتم إعدادها لإدارة هذه الأسواق.ويرصد المخطط القومي لتطوير الأسواق العشوائية في كل المدن، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، الأسواق التي تم الانتهاء من تطويرها وعدد وحداتها وأنشطتها وأنواعها سواء كانت يومية أو إسبوعية، وما تم حذفها نهائيا، والموقف التنفيذي للتي يجري تطويرها، والأسواق التي يجري أعداد مخططات لها.