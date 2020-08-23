رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محمد سعد الدين: تخفيض تكلفة الطاقة يعرض الهيئات الاقتصادية لخسائر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:34 ص
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين
أسماء إبراهيم
طباعة
طالب الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال الحكومة بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للصناعة والإنتاج المحلى والتصدير ودعم تنافسية المنتج المصرى عالميا بعيدًا عن تخفيض أسعار سلع بعينها كالغاز والسولار لتحقيق الهدف الرئيسى وصرف الدعم لمستحقيه.

وأكد "سعد الدين" - خلال تصريحات اليوم - أن تخفيض تكلفة الطاقة أو أي سلعة أخرى للمصانع يعرض بعض الهيئات الاقتصادية لتحقيق خسائر تحول دون استدامة تلك الهيئات فى تقديم خدماتها بكفاءة، مشيرا لضرورة توحيد كافة أسعار الطاقة للمصانع وتوجيه فروق أسعار تلك السلع فى شكل دعم نقدى للمصانع التى تحقق الهدف فى التصدير للخارج وزيادة الإنتاج المحلى.

وأضاف أن هناك صناعات كثفت استخدام الغاز الطبيعى يجب أن تساندها الدولة فى دعم تنافسيتها فى الأسواق الخارجية ومنحها الدعم الكامل فى صور نقديه عند التصدير وتحقيق الأهداف المرجوة منها لخدمة الصناعة الوطنية، بحيث تتحمل الدولة الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع وحتى يمكن محاسبة الإدارة فى الوحدات الاقتصادية على النجاح أو الفشل بعيدا عن شماعة التدخل فى سعر البيع من الحكومة وعدم وجود مجال للتربح من التخفيض فى أسعار الطاقة لا يمكن متابعته من الجهات الرقابية وكذلك تكلفة الأجهزة الرقابية.

وأشار أن هناك مخاوف من عدم استخدامه في الغرض المخصص لذلك وبيعه بأسعار مرتفعة لمصانع أخرى، علاوة على خلق أسواق موازية للغاز الطبيعي نتيجة وجود أكثر من سعر له بالسوق المحلية، مشيدا بالتوجه الذى تقوم به القيادة السياسية فى رفع كفاءة كافة الجهات الاقتصادية للدولة وتحويلها من خاسرة إلى هيئات تعمل بكفاءة عالية فى تقديم خدماتها مثل ما تقوم به الدولة فى هيئات السكك الحديدية ومترو الأنفاق فى رفع أسعار التذاكر للجميع وتوجيه الدعم فى قيمة التذاكر للمستحقين فى شكل اشتراكات للطلاب وأصحاب المعاشات وغيرهما.

موضوعات متعلقة

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

عزل عميد «تربية بنها» لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

بدء تسليم أراضى الإسكان المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر أول ديسمبر

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

الشرطة الأمريكية تبحث عن «موزع عناق كورونا»

حرائق الغابات تهدد مناطق سكنية فى كاليفورنيا

بعد الشم والتذوق.. اكتشاف حاسة ثالثة تتأثر بكورونا

تحذير من عصائر الفواكه الطازجة.. هذا ما تفعله في جسدك

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

عذاب الركابى ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. «حكايات» شادى مؤنس بمسرح قصر المانسترلى المفتوح

الليلة.. عرض فيلمين قصيرين على هامش «مهرجان الصيف»

مسرح الهناجر يستقبل الجزء الرابع من «عودة الروح».. الليلة