رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات ليبية من استغلال الإرهابيين للظروف الإنسانية في البلاد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:32 ص
ليبيا
ليبيا
عبير سليم
طباعة
حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأحد، من استغلال المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة للظروف الإنسانية لتنفيذ أعمالها الإرهابية في البلاد.

وحثت اللجنة في بيان لها نقلته قناة "ليبيا 24"، اليوم الأحد، بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب واجلالهم، على أنه يجب التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والمسنين والأطفال كأولوية ضد الإرهاب.

وأدانت اللجنة، أعمال العنف المتكررة في ليبيا، داعية السلطات الليبية للتمسّك بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة وكل الاستراتيجيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مع التمسك بالإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الانسان، كشف أمس، عن أن الحكومة التركية لا زالت تواصل تجنيد "المرتزقة" وعناصر من تنظيمي "داعش والقاعدة"، الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا، حيث وصلت دفعة جديدة منهم إلى الأراضي التركية بغية إجراء دورات عسكرية ضمن المعسكرات التركية، بعد أن تم تجنيدهم من مناطق في حلب وإدلب.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تنفرد بصورة شيك رد رمضان صبحى لقيمة إعلان «إيجيبت فود»

عزل عميد «تربية بنها» لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

بدء تسليم أراضى الإسكان المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر أول ديسمبر

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

الشرطة الأمريكية تبحث عن «موزع عناق كورونا»

حرائق الغابات تهدد مناطق سكنية فى كاليفورنيا

بعد الشم والتذوق.. اكتشاف حاسة ثالثة تتأثر بكورونا

تحذير من عصائر الفواكه الطازجة.. هذا ما تفعله في جسدك

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

عذاب الركابى ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. «حكايات» شادى مؤنس بمسرح قصر المانسترلى المفتوح

الليلة.. عرض فيلمين قصيرين على هامش «مهرجان الصيف»

مسرح الهناجر يستقبل الجزء الرابع من «عودة الروح».. الليلة