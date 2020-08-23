تحذيرات ليبية من استغلال الإرهابيين للظروف الإنسانية في البلاد

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأحد، من استغلال المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة للظروف الإنسانية لتنفيذ أعمالها الإرهابية في البلاد.وحثت اللجنة في بيان لها نقلته قناة "ليبيا 24"، اليوم الأحد، بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب واجلالهم، على أنه يجب التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والمسنين والأطفال كأولوية ضد الإرهاب.وأدانت اللجنة، أعمال العنف المتكررة في ليبيا، داعية السلطات الليبية للتمسّك بالمواثيق الدولية للأمم المتحدة وكل الاستراتيجيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مع التمسك بالإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الانسان، كشف أمس، عن أن الحكومة التركية لا زالت تواصل تجنيد "المرتزقة" وعناصر من تنظيمي "داعش والقاعدة"، الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا، حيث وصلت دفعة جديدة منهم إلى الأراضي التركية بغية إجراء دورات عسكرية ضمن المعسكرات التركية، بعد أن تم تجنيدهم من مناطق في حلب وإدلب.