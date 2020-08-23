«السكة الحديد» تكشف تفاصيل وصول عربات القطارات الروسية الأسبوع الجارى

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه سيتم وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع الجاري، وتضم 35 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرًا من روسيا في اتجاه ميناء الإسكندرية.وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مجال التطوير يشمل تطوير البنية التحتية وخاصة من ناحية الإشارات بهدف تحقيق الأمان الكامل لحركة مسارات القطارات.وأكد أن السكك الحديدية ملك للركاب، ومن الواجب عليهم الحفاظ على كل الممتلكات.