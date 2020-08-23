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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أسما شريف منير بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:33 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
ياسمين عباس
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شاركت أسما شريف منير، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة صباحية جذابة، مرتدية توب باللون الأسود، ونظارة شمس كاجوال، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على أحمر شفاه لافت ليبرز إطلالتها، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير أحبائي"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

يذكر أن أسما شريف منير شاركت والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات "ON"، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

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