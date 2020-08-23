أسما شريف منير بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

شاركت أسما شريف منير، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت أسما شريف منير بإطلالة صباحية جذابة، مرتدية توب باللون الأسود، ونظارة شمس كاجوال، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على أحمر شفاه لافت ليبرز إطلالتها، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير أحبائي"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن أسما شريف منير شاركت والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات "ON"، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.