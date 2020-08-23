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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كمال بهجت يتابع أعمال المرحلة 3 و4 بـ«الإسكان الاجتماعي» ببدر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:28 ص
كمال بهجت
كمال بهجت
محمد إبراهيم
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عقد المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع مسئولي الشركات العاملة بالمرحلتين 3 و4 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز والمشروع.

وطالب "بهجت" - خلال اللقاء اليوم - الشركات العاملة بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة، لأهمية المشروع، وكذا الجودة في التشطيبات، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع، وكذا تسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات، وضرورة المتابعة الدورية من قِبلِ مسئولي جهاز المدينة لإزالة أية عقبات.

ولفت إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وعقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة مع الشركات ومسئولي المشروع لحين الانتهاء من التنفيذ.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على أنه سيتم سحب الأعمال من الشركة المتأخرة في التنفيذ، وإسنادها إلى شركة أخرى لتسليم المشروعات في المواعيد المقررة.
كمال بهجت
كمال بهجت

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