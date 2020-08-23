«الغد»: مصر شهدت طفرة اقتصادية وعمرانية فى عهد السيسى

قال اللواء علي شاكر، نائب رئيس حزب الغد، إن دور الشباب مهم وحيوي في البناء والتنمية بما لديهم من الأفكار الابتكارية والتكنولوجية التي تسهم في عملية التطوير والبناء.ولفت شاكر، في بيان له، إلى أن مصر شهدت طفرة اقتصادية وعمرانية وخدمية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، أدت إلى جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية التي كان من شأنها تحسن النمو الاقتصادي في كل المجالات.وطالب شاكر الجميع بالعمل والبناء، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لاستكمال النهضة الاقتصادية التي ظهرت نتائجها بصورة قوية واضحة في النمو الاقتصادي والعمراني، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والنهوض بالدولة المصرية.وأشار شاكر إلى أهمية الشباب ودورهم المهم والحيوي، لأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل.وأوضح أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا في دعم الشباب سياسيا واقتصاديا، من خلال توفير الفرص، والبرامج لتأهيلهم سياسيا في تولي الوظائف القيادية، وكذلك اقتصاديا في توفير كل الدعم لهم للدخول لسوق العمل.وقال إن مصر شهدت تطورا قويا وفعالا في عهد الرئيس السيسي من خلال الطفرة الهائلة في المشروعات الكبرى التي كان لها مردود قوي وفعال، فضلا عن شبكة الطرق الهائلة التي تم تنفيذها في وقت قياسي، وكذلك تحديث البنية التحتية في كل ربوع مصر.وطالب الجميع، شبابا ونساء وشيوخا بالمشاركة بقوة في جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ، وكذلك انتخابات مجلس النواب والمقرر لها في أكتوبر القادم.