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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شعبية ترامب ترتفع لـ51% في أمريكا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:27 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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أعلنت شبكة سي بي سي الأمريكية، اليوم الأحد، عن ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البلاد إلى مستوى غير مسبوق بمؤشر 51%.

وخلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هذا الأسبوع، والذي كان من المفترض أن يعلن انطلاق تذكرة المرشح الديمقراطي بالانتخابات جو بايدن ونائبته المرشحة كامالا هاريس إلى الانتخابات المقبلة بمشاعر طيبة وأرقام عالية في استطلاعات الرأي، ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مستوى غير مسبوق.

وبلغ المعدل اليومي لتقارير استطلاع راسموسن عن تأييد الرئيس ترمب، والذي امتدت على 3 أيام عند 51% هذا الأسبوع - وبقي على هذه النسبة.

وفي اليوم الأول من المؤتمر الوطني الديمقراطي، كانت نسبة التأييد لترمب 47%، وقد ارتفع عندما كان الرئيس يتلقى ضربات في المؤتمر الافتراضي من الرئيس السابق باراك أوباما، وخصمه عام 2016 هيلاري كلينتون، ومجموعة من الديمقراطيين البارزين الآخرين.

وارتفعت نسبة التأييد أيضًا مع بدء حملته الانتخابية الاستعداد لمؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل والتي من المتوقع أن توجه انتقادات حادة ضد بايدن-هاريس، والتحدث عن نجاحات الرئيس ترمب، بما في ذلك اتفاقية السلام الجديدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

في رد فعل على استطلاع راسموسن، الذي تمت مراجعته أكثر من 250 ألف مرة، كتب أحد المعلقين: "من غير المألوف أن يتلقى المرشحون تغييرات بعد مؤتمر سياسي وطني، الأمر فقط هو أن الاتفاقية عادة ما تكون خاصة بهم وليس خصومهم".

ويأتي هذا الارتفاع وسط اتهامات لجو بايدن بسرقة كلمات سياسي كندي يساري في خطابه في المؤتمر الوطني الديمقراطي.

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