«التخطيط» تكشف تفاصيل مركز رصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية

كشف الدكتور مجاهد حسن، المشرف على وحدة التصوير الفضائي بوزارة التخطيط، أن الوحدة تم تدشينها بالوزارة منذ عامين لرصد مخالفات البناء عبر الأقمار الصناعية.وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التخطيط تمتلك مركز المتغيرات المكانية والذي يعمل بدوره على رصد التغيرات في الأرض ويرسل كل 3 أشهر تقريرا لكل المحافظات، ويتم من خلاله رصد المخالفات والتأكد من خلال المعاينة.وأشار إلى أن الوحدة تتكون من عدة مكونات رئيسية وأولها التصوير الفضائي، بحيث تتيح صور فضائية للهيئات المعنية في الفلك، وتوفر يوميأ بدقة جيدة لبعض المناطق المأهولة بالسكان، ورصد مخالفات البناء ومن ثم إرسالها للجهات المعنية بالمحافظات للتعامل معها.