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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:19 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الأحد، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 15 ألفا و227 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن من بين الحالات الجديدة سجلت العاصمة "صوفيا" 25 حالة، بينما سجلت مدينة "بلاجوفجراد" 16 حالة.. فيما وصل عدد الحالات النشطة حتى الآن إلى 4360 حالة.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت أيضا 5 وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس و40 حالة تعاف تام خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 10 آلاف و332 حالة، بينما يتلقى 743 مريضًا بالفيروس العلاج داخل المستشفيات، منهم 74 في حالات خطرة.

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