إصابات كورونا تصل لـ326 ألفا في بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 326 ألفا و595 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالةبلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41509 حالات، وتعافى 1547 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 29 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.