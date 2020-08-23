«المالية» تنشئ حسابًا لمواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث

أصدرت وزارة المالية، تعليمات بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري، باسم حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية.وأوضحت المالية أنه تم فتح الحساب المطلوب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري باسم الإدارة المركزية للحسابات المركزية ومواجهة تداعيات الاوبئة والكوارث الطبيعية على أن يتم إيداع المبالغ التي يتم استقطاعها بالحساب أولا بأول.