طوكيو تسجل 212 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وبذلك تتجاوز حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 200 حالة لليوم الرابع على التوالي.وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو بلغ 19 ألفا و333 حالة، وهو أعلى عدد بين المقاطعات الـ47 اليابانية.وكانت حكومة طوكيو قد طالبت أماكن تقديم المشروبات الكحولية إغلاق أبوابها بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي حتى نهاية أغسطسالجاري للحد من تفشي الفيروس.