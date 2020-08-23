اليوم.. ترامب يعلن «اختراق علاجي كبير» لكورونا

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمر صحفيا مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) لإعلان "اختراق علاجي كبير" لفيروس كورونا.وكتبت ماكيناني على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا "يتعلق باختراق علاجي كبير للفيروس الصيني".وأضافت أن المؤتمر سيحضره أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان رئيس إدارة الغذاء والدواء.