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محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة التاجي العراقية اليوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:06 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
وكالات
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أفادت مصادر مطلعة بأن القوات الأمريكية ستُسلم قاعدة التاجي شمالي بغداد اليوم الأحد إلى القوات العراقية.

ونقلت قناة "العربية" عن المصادر أن هذا يأتي بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن والتي بحث فيها انسحابَ القوات الأمريكية من العراق ضمن مواضيع أخرى.

ورجح التقرير انتقال قوات من المتواجدة في التاجي إلى قاعدتي البغدادي والحرير في إربيل.

وتشرف على عملية الانسحاب القيادة المشتركة المسؤولة عن التنسيق مع قوات التحالف، ما يجعل دورها ينحصر بعد الانسحاب في عمليات التدريب وتبادل المعلومات.

وأضاف التقرير أن ما يتبقى من القوات المنسحبة سوف يعود للدول التي جاءت منها دون تموضعها أو انتشارها مجددا في أي قاعدة بالعراق.

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