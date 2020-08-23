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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تلقي القبض على عضو بارز في طالبان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:57 ص
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد إلقاء القبض على قائد وحدة بحركة طالبان خلال عملية مشتركة في مدينة كابول.

وذكرت الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أنه تم تنفيذ عملية مشتركة في قريتي "صالح خلي وبويا زار" بمنطقة "شاكاردارا" في كابول، وتم القبض على العضو البارز بالحركة ملا أختار، مضيفة أن أختار كان متورطا في أنشطة إرهابية بمنطقة "شاكاردارا" مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه طالبان والحكومة الأفغانية مفاوضات للبدء قريبا في محادثات بشأن التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب طويلة الأمد في أفغانستان.

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