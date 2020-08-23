8 وفيات و316 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضح المركز أن نتائج العينات جاءت 2024 عينة سالبة، و316 عينة موجبة بينها 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 32 حالة للشفاء.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 10437 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 188 حالة.تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت الخميس الماضي، أن حالات الإصابة بكوفيد-19 في ليبيا زادت بأكثر من 15 ضعفًا في أقل من شهرين، لافتة إلى أن الحالات ارتفعت من 571 في يونيو الماضي إلى أكثر من 9 آلاف حالة اليوم.وأشار، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، في ختام زيارته لليبيا هذا الأسبوع، إلى إن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات تتعلق بالرعاية الصحية في وقت يهدد فيه كورونا الانهيار الاقتصادي بإغراق مئات الآلاف من المدنيين في دوامة الفوضى.