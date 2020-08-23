فرنسا: كورونا ينتشر أسرع بين المرضى تحت الـ40 عاما

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن فيروس كورونا المستجد ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز 4 أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما، محذرا من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.واستبعد الوزير الفرنسي، وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأحد - شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض، مضيفا أنه من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.وقال فيران، "هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي".وسجلت فرنسا 3 آلاف و602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.. وكان عدد الحالات اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.