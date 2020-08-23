68 ألفا و51 إصابة بكورونا في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 68 ألفا و51 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6225 وتعافى 633 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.