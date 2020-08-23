إصابات كورونا تصل إلى 258 ألفا و136 في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 258 ألفا و136 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و430 حالة وتعافى 205 آلاف و203 أشخاص من المصابين حتى الآن.ومر نحو 29 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.