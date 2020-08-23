782 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 232 ألفا و864 حالة.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد - أنه سجل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و269 حالة.وأفاد بأن هناك 16 ألفا و500 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 207 آلاف و100 حالة من الفيروس.