انتشال جثمان الطفل الغريق ببلطيم

تمكن المنقذين من انتشال جثمان الطفل إبراهيم فهمي، 15 عاما، الذي غرق مساء أمس في شاطئ الأمل بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقله بإحدى سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس تحت تصرف النيابة العامة.وكان الطفل قد لقي مصرعه غرقا في مدينة بلطيم بكفر الشيخ، وتم إنقاذ 3 آخرين.وكشف مصدر للدستور، أن حالات الغرق وقعت بشاطئ الأمل، مضيفا أنه بعد إنقاذ 3 أشخاص، فوجئنا بوالدة الطفل إبراهيم تبلغ باختفائه على نفس الشاطئ، وبدأت على الفور عملية البحث حتى تأكدنا أنه قد لقي مصرعه غرقا في البحر، وعلى الفور تم تحرير محضر إداري بالواقعة.وتابع المصدر، أنه تم البدء على الفور في عمليات البحث، وتم عقد النية على إحضار الكابتن إيهاب المالحي وفرقته من الغواصين والمنقذين على الفور للبحث عن الطفل الغريق، إذا لم يتم استخراجه حتى ظهر اليوم الأحد.