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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل إلى 39 ألفا و627 في سويسرا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 39 ألفا و627 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ ألفي حالة وتعافى 34 ألفا و100 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

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