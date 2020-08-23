ارتفاع وفيات كورونا في باكستان لـ6 آلاف و235

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 292 ألفا و765 حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و235 حالة.وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه تم تسجيل 127 ألفا و965 حالة إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 96 ألفا و178 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 12 ألفا و507 حالات بالإضافة إلى 15 ألفا و493 حالة في العاصمة إسلام آباد.