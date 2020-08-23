الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا بصريا للاستشعار عن بعد
الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:19 ص
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أطلقت الصين بنجاح، قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.
وذكر المركز- في بيان اليوم الأحد - أن القمر الصناعي "جاوفن-9 05" انطلق إلى المدار على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-دي 2" الساعة 10:27 من صباح اليوم الأحد، بتوقيت بكين.
وأضاف المركز أنه تم كذلك إرسال قمر صناعي اختباري متعدد الوظائف، وقمر آخر يطلق عليه "تيانتو-5" على متن الصاروخ نفسه.
وذكر المركز- في بيان اليوم الأحد - أن القمر الصناعي "جاوفن-9 05" انطلق إلى المدار على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-دي 2" الساعة 10:27 من صباح اليوم الأحد، بتوقيت بكين.
وأضاف المركز أنه تم كذلك إرسال قمر صناعي اختباري متعدد الوظائف، وقمر آخر يطلق عليه "تيانتو-5" على متن الصاروخ نفسه.