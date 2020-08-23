4 آلاف و933 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 187 ألفا و249 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 آلاف و933 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2966 حالة، وذلك عقب تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلبينية.