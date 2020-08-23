4 آلاف و933 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين
الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:09 ص
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أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 187 ألفا و249 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 آلاف و933 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2966 حالة، وذلك عقب تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلبينية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2966 حالة، وذلك عقب تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلبينية.