رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 آلاف و933 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:09 ص
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 187 ألفا و249 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 آلاف و933 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2966 حالة، وذلك عقب تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلبينية.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: العمل بشكل مؤسسى كان سببًا فى تراجع أعداد الإصابة بكورونا

تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة 2020

«الأطباء» تستغنى عن منى مينا.. وتسند «الشكاوى» لـ عماد سمير

القمة 120.. الزمالك يتقدم مجددا أمام الأهلي بصاروخ مصطفى محمد

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

تدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

تحذير من عصائر الفواكه الطازجة.. هذا ما تفعله في جسدك

بسبب العقوبات.. «جينيس» ترفض تسجيل رقم قياسى لروسيا

رونالدو يقدم نصيحة لريال مدريد

أسترالى محظوظ يربح جائزة يانصيب فاقت قيمتها 700 ألف دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

عذاب الركابى ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. «حكايات» شادى مؤنس بمسرح قصر المانسترلى المفتوح

الليلة.. عرض فيلمين قصيرين على هامش «مهرجان الصيف»

مسرح الهناجر يستقبل الجزء الرابع من «عودة الروح».. الليلة